В Николаеве патрульные ищут водителя, который сбил ребенка и скрылся с места ДТП

В Николаеве патрульная полиция разыскивает водителя неизвестного автомобиля серого цвета, который сбил 11-летнего ребенка и скрылся с места ДТП.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаевской области.

Инцидент случился 15 февраля около 9:55 на проспекте Богоявленском, неподалеку от дома №321. Ребенка сбили, когда он переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Также ищут свидетелей того, как 11 февраля в 15:43 на улице Южная, неподалеку от дома №26А/1 неизвестный серый автомобиль врезался в припаркованный «Daewoo Lanos» и скрылся с места происшествия.

Полиция просит граждан, которые имеют какие-либо сведения о данных ДТП или местонахождении разыскиваемых автомобилей, обратиться по телефонам (063) 996-65-05, (063) 191-26-26, (0512) 53-18-44, 102 или по адресу: Николаев, улица Новозаводская 1Б/1, кабинет 113.

Напомним, что близкие николаевца, которого насмерть сбил автомобиль на улице Генерала Карпенко, разыскивают свидетелей аварии.