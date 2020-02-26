Украинские мошенники перепродавали элитные автомобили, взятые в лизинг в ЕС – во время обысков изъяли «Maybach»

Полиция провела 80 обысков в нескольких областях, чтобы задержать группировку мошенников, которые в европейских странах брали в лизинг автомобили и перепродавали их в Украине.

Об этом сообщили в Департаменте внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

Преступная группировка орудовала на территории Украины в течение последних нескольких лет. Ее организатором оказался 40-летний житель Закарпатской области. Вместе с сообщниками он придумал план и наладил схему махинаций, связанных с автомобилями.

Участники преступной группы оформляли на себя и на подставных лиц, в том числе представителей частных украинских и иностранных предпринимателей, автомобили в лизинг в Польше, Нидерландах и Чехии.

Впоследствии, используя коррумпированные связи в правоохранительных органах, они проводили эти автомобили через таможенный контроль и регистрировали в сервисных центрах МВД Украины, где получали свидетельства и государственные номерные знаки. Затем автомобили продавали людям, которые были не осведомлены о происхождении машин, и покупателям, которые хотел приобрести автомобиль VIP-класса по заниженной цене, зная о преступном пути поставки.

На счету аферистов 56 преступных эпизодов, нанесен ущерб более чем на 4 миллиона евро. Начиная с 2017 года, злоумышленники обманули десятки иностранных организаций, которые, не дождавшись выплат по лизингу, сообщили об этом в правоохранительные органы. Автомобили были объявлены в международный розыск.

Сотрудники внутренней безопасности и следователи Нацполиции вместе с бойцами спецназа 25 февраля провели 80 санкционированных обысков в Киеве, Львове, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Львовской, Киевской, Одесской, Ровенской и Херсонской областях. Изъяли документацию, банковские карточки, 10 автомобилей элит-класса (в том числе «Mercedes-Maybach»), номерные знаки, наличные, оружие, патроны и наркотики. Кроме того, у фигурантов группы изъяли по несколько загранпаспортов.

В настоящее время задержаны организатор группировки и четыре главных фигуранта, которым объявили о подозрении. Проверяют причастность к группировке сотрудников правоохранительных органов, которые могли быть сообщниками аферистов.

Напомним, что ранее в Киевской области задержали банду угонщиков элитных автомобилей.