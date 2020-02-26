НАБУ подозревает экс-замглавы разведки, его подчиненного и директора госпредприятия в фейковой покупке оборудования за ₴2,2 миллиона

Детективы НАБУ под процессуальным руководством САП 25 февраля сообщили бывшему замглавы Службы внешней разведки, экс-сотруднику этого ведомства и руководителю госпредприятия о подозрении в совершении преступления, в результате которого интересам государства нанесен 2,2 миллиона гривен убытков.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины.

Следствие установило, что подозреваемые в период с августа по декабрь 2014 года, злоупотребляя своим служебным положением, организовали государственную закупку, в результате которой СВРУ заключила с одним из государственных предприятий договор и по поставке оборудования, которое это предприятие фактически не могло поставить. Вопреки нормативным документам за еще не полученное оборудование СВРУ внесла полную предоплату. Зато, оборудование по условиям закупки не поставили. Полученные средства руководитель ГП легализовал, перечислив компаниям с признаками фиктивности.

В результате таких действий интересам государства в лице СВРУ нанесен 2,2 миллиона гривен убытков, что установлено экономической экспертизой.

Экс- заместителю главы Службы внешней разведки Украины и служащему СВРУ инкриминируют совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 364 («Злоупотребление властью или служебным положением»), а исполняющему обязанности директора государственного предприятия – часть 2 статьи 364, часть 5 статьи 191 («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем»), часть 1 статьи 209 («Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем»), часть 4 статьи 358 («Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов») Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Источник «РБК-Украина» в антикоррупционных органах уточнил, что речь идет о Павле Пашковском. Пашковский был назначен замглавы Службы внешней разведки в марте 2014 года. В октябре 2017 года он был уволен указом тогдашнего Президента Петра Порошенко.

На должности в СВР Пашковский не фигурировал в громких скандалах, в декларациях помимо зарплаты и пенсии указывал земельный участок и банковский вклад на сумму около 100 тысяч гривен.