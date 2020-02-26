Тест-системы для определения коронавируса не будут развозить по регионам, а централизуют в Киеве, - Николаевская ОГА

В Николаевскую, как и в другие области, не будут присылать тест-системы для определения коронавируса, их централизуют в Киеве, куда каждая больница будет присылать анализы с подозрением на заражение.

Об этом шла речь в среду, 26 февраля, в ходе брифинга по поводу принятия мер властью Николаевской области по готовности к эпидемии, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Ранее Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая рассказала о том, что в Украину завезли 30 тест-систем, они помогут определить заболевание у 900 человек.

По словам заместительницы начальника управления здравоохранения Николаевской ОГА Оксаны Черненко, анализы человека, у которого будут подозревать коронавирус, будут отправляться в Киев, в референс-лабораторию, где и сосредоточены 30 тест-систем для проверки.

— Если диагноз аденовируса, гриппа, парагриппа не подтверждается, а клинически случай подтверждается коронавируса, такой образец передается в референс-центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины в ближайшие часы и только референс-лаборатория подтверждает случай коронавируса, - сказала чиновница.

Александр Трайтли Оксана Черненко

Заместитель главы Николаевской ОГА Александр Трайтли, в свою очередь, отметил, что человека с подозрением на заболевание сразу будут изолировать в боксе, в инфекционной больнице и проводить свои анализы, параллельно отправляя образцы в киевскую лабораторию.

— Если у нас есть подозрение, что человек заражен коронавирусом, мы его изолируем в боксе инфекционной больницы, тут же проводим сами анализы и тут же отправляем второй образец в Киев. Если анализы говорят, что нет опасности, соответственно становится понятно, что человек не заражен, - отметил Трайтли.

Заместитель начальника государственного учреждения "Лабораторный центр МОЗ Украины" Александр Игнатенков заверил, что весь процесс проверки анализов пациента, у которого подозревают коронавирус, будет занимать около десяти часов. Сами тест-системы не стали распространять по регионам из-за их малого количества.

— Министр здравоохранения заявила, что поступило ограниченное количество тест-систем, поэтому раскидывать их по областям нецелесообразно и они будут сосредоточены в референс-лаборатории. (…) Референс-лаборатория соответствует максимальному уровню биологической защиты и там может проводиться максимальное количество исследований по времени и доставка материала по Украине на сегодняшний день не составляет проблемы, чтобы в течение 6-8 часов материал был доставлен в лабораторию. Лаборатория отрабатывает материал часа за два. За 10 часов фактически будет известен лабораторный диагноз, - добавил представитель лабораторного центра.

Напомним, Эвакуированные из Китая украинцы и иностранцы уже седьмой день находятся в санатории Нацгвардии в Новых Санжарах, где проходят 14-дневный карантин. Сама зона обсервации охраняется силовиками. Ситуация в самом населенном пункте спокойная.