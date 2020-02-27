На Николаевщине суд арестовал подозреваемых в краже оборудования «Укртелекома», они могут выйти под залог

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В Николаевской области суд арестовал четырех жителей Кривого Рога, подозреваемых в краже имущества с телефонной станции «Укртелекома» в Казанке.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Подозреваемые могут выйти из-под стражи, внеся залоги в размере от 63 тысяч то 84 тысяч гривен.

Напомним, что злоумышленники ночью 24 февраля на двух автомобилях приехали в Казанку. Через поврежденное окно они проникли в помещение телефонной станции и украли 93 платы, в состав которых входят драгоценные металлы, а также палладиевые струны общим весом 1850 граммов. Похищенное они сложили в 8 мешков и через окно с помощью веревки начали спускать на землю.

Когда металлические платы спустили на землю, злоумышленников задержали сотрудники полиции. Арестованным за покушение на кражу грозит наказание от трех до шести лет лишения свободы.

Вадим Богданов

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