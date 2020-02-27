На Николаевщине суд арестовал подозреваемых в краже оборудования «Укртелекома», они могут выйти под залог

В Николаевской области суд арестовал четырех жителей Кривого Рога, подозреваемых в краже имущества с телефонной станции «Укртелекома» в Казанке.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Подозреваемые могут выйти из-под стражи, внеся залоги в размере от 63 тысяч то 84 тысяч гривен.

Напомним, что злоумышленники ночью 24 февраля на двух автомобилях приехали в Казанку. Через поврежденное окно они проникли в помещение телефонной станции и украли 93 платы, в состав которых входят драгоценные металлы, а также палладиевые струны общим весом 1850 граммов. Похищенное они сложили в 8 мешков и через окно с помощью веревки начали спускать на землю.

Когда металлические платы спустили на землю, злоумышленников задержали сотрудники полиции. Арестованным за покушение на кражу грозит наказание от трех до шести лет лишения свободы.