В ЮАР врачи принудительно стерилизовали десятки ВИЧ-инфицированных женщин

В Южно-Африканской республике врачи стерилизовали десятки ВИЧ-инфицированных женщин без их согласия.

Об этом сообщает «Сноб» со ссылкой на «Associated Press» и расследование Комиссии по гендерному равенству.

Жалобы на «жестокое, бесчеловечное и унизительное обращение» в государственных больницах подали как минимум 48 женщин. Многих из них стерилизовали сразу после родов. В докладе комиссии говорится, что принудительно эту процедуру проводили в 15 больницах ЮАР в период с 2002 по 2005 годы. Среди подобных медучреждений – госпитали крупнейших городов республики, Йоханнесбурга и Дурбана.

Женщина, написавшая одну из жалоб, рассказала, как ее вынудили подписать согласие на стерилизацию. Когда она спросила медсестру, что за бумаги ей принесли, та ответила, что «вы, ВИЧ-положительные, не задаете вопросов, когда делаете детей, так почему ты спрашиваешь что-то сейчас?». Сотрудница больницы также заявила пациентке, что ее раздражает то, что ВИЧ-инфицированные рожают.

В ходе расследования комиссия установила, что в некоторых государственных больницах к стерилизации принуждали женщин, которым предстояло кесарево сечение, сообщает BBC News. Врачи говорили им, что у носителей ВИЧ не должно быть детей, и что они могут умереть при следующих родах. В каких-то случаях медики давали пациенткам документы на подпись, когда те испытывали сильную боль. Им говорили, что не окажут медицинскую помощь, пока те не подпишут бланки.

По данным Всемирной организации здравоохранения, ЮАР – одна из самых ВИЧ-инфицированных стран мира. С этим диагнозом там живут семь миллионов человек.

Напомним, что ранее в Китае приговорили к тюремным срокам ученых, которые незаконно изменили гены человека.