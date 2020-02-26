Водителя «Range Rover», который протаранил в центре Николаева «маршрутку», госпитализировали

Водитель автомобиля «Range Rover», который является участником смертельного ДТП с маршрутным такси в центре Николаева, госпитализирован, но при отсутствии показаний для содержания в больнице, в ближайшее время будет выписан.

Информацию об этом «Преступности.НЕТ» подтвердил главный врач больницы скорой медицинской помощи Александр Демьянов.

Как известно, 24 февраля на перекрестке улицы Московская и Центрального проспекта «Range Rover» врезался в маршрутное такси. По предварительным данным, на этом перекрестке не работали светофоры. От удара маршрутка перевернулась на бок. С места ДТП в больницу доставили четырех человек. Одна пострадавшая девушка умерла в больнице. 25 февраля водителю «Range Rover» сообщили о подозрении. Вопрос о привлечении к ответственности второго водителя будет решаться, когда мужчина сможет давать показания. Сейчас он находится в неконтактном состоянии.

Госпитализирован он был в ночь с 24 на 25 февраля, когда уже был задержан следователем. Его направили в городскую больницу №4, однако в связи с тем, что там нет условий для содержания задержанных лиц, мужчину перевели в БСМП. На данный момент его состояние здоровья стабильное, в случае, если не будет показаний для содержания его в медучреждении, в ближайшее время будет решен вопрос о его выписке.

Также напомним, что водитель николаевской маршрутки №89, которую протаранил «Range Rover», ранее неоднократно нарушал ПДД.

Кроме того, адвокат водителя «Range Rover», который протаранил николаевскую «маршрутку», через суд хочет оспорить его задержание.