Николаевец взломал аккаунт своего знакомого в «Приват 24» и украл 6,5 тысяч гривен

В Николаеве объявили о подозрении 20-летнему жителю Ингульского района, который украл 6,5 тысяч гривен с банковского счета своего знакомого.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

По версии следствия, подозреваемый, используя свой персональный компьютер, совершил несанкционированное вмешательство в личный кабинет своего знакомого в «Приват 24» и без его разрешения перечислил 6,5 тысяч гривен.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в несанкционированном вмешательстве в работу автоматизированных систем и краже. За совершенное ему грозит до 3 лет лишения свободы.

Напомним, что ранее киберполиция выявила в Николаеве хакера, который занимался взломом интернет-магазинов и веб-сервисов.