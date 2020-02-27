В Польше пытались молотком проломить голову главному критику Кадырова, бежавшему из Чечни

На чеченского блогера Тумсо Абдурахманова, регулярно критикующего власти Чечни, совершено покушение. К счастью, блогеру удалось не только не получить тяжелых травм, но и самостоятельно задержать злоумышленника.

Об этом сообщает BBC.

Покушение было совершено в среду, 26 февраля. Неизвестный проник в квартиру Абдурахманова и пытался убить его молотком, пока тот спал. В ходе завязавшейся драки блогеру удалось самостоятельно обезвредить нападавшего и допросить его.

На обнародованном видео можно заметить, что злоумышленник лежит на полу в луже крови. Нападавший признался, что его зовут Руслан, а прислал его «Абдурахман из Грозного». Он также заявил, что не хотел убивать блогера, а просто напугать.

Представительница правозащитного фонда Vayfond Амина Садулаева сказала в интервью Би-би-си, что сейчас Тумсо в больнице и никого из посторонних к нему не пускают. Тяжелых травм он не получил.

Отметим, что видеоролики Тумсо Абдурахманова с критикой российских властей набирают сотни тысяч просмотров, на его YouTube-канал подписаны более 260 тысяч человек. В России на него заведено уголовное дело, а в 2015 году он был вынужден покинуть Чечню и скрываться в Европе из-за конфликта с родственником Рамзана Кадырова. По информации «Кавказского узла», Абдурахманов сейчас живет в Польше, где он пытался получить политическое убежище.

Напомним, во Франции убили чеченского блогера, который критиковал режим Кадырова.