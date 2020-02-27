Суд закрыл дела против Вилкула и Колесникова из-за истечения срока давности

Октябрьский суд Днепра закрыл производства против бывших народных депутатов от «Оппозиционного блока» Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова из-за истечения сроков давности.

Об этом пишет «Судебный репортер» со ссылкой на данные реестра судебных решений.

Вилкула и Колесникова обвиняли в злоупотреблении властью или служебным положением, что повлекло тяжкие последствия (ч.2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины). За это предусматривается до шести лет лишения воли, а срок давности привлечения к уголовной ответственности составляет 10 лет.

«Но после направления дела в суд обвинения изменили на ч.2 ст. 367 – служебная халатность, что является преступлением средней тяжести со сроком давности пять лет. Это позволило защите ходатайствовать о закрытии дел. Отметим, что при желании обвинения дело могут рассматривать и после окончания таких сроков для установления истины», – подчеркнули журналисты.

Производство против Вилкула закрыли 28 января. В обвинении говорилось о периоде с марта 2010 по декабрь 2012, когда он был главой Днепропетровской ОГА. Ему инкриминировали незаконное изменение целевого назначения 21 га земли коллективной собственности правонаследников бывших колхозов с передачей в аренду горно-обогатительному комбинату Орджоникидзе. Убытки правонаследников оценили более чем в 12 млн гривен, и считается, что снятие грунтового слоя без разрешения нанесло государству убыток в 486 000 грн.

Помимо этого, Вилкула обвиняли в изменении вида сельскохозяйственных угодий площадью 45,4 га для «Арт Ленд». Считается, что этим он создал возможности для незаконного изменения целевого назначения и снижения суммы расходов сельхозпроизводства. Убытки общественным интересам оценили более чем в 5 млн гривен.

После переквалификации дела в служебную халатность адвокат Вилкула подал ходатайство об освобождении от ответственности и закрытии дела из-за срока давности. При этом сторона защиты заявила, что считает производство политически мотивированным.

«Прокурор и представитель Днепропетровского областного совета не возражали против удовлетворения ходатайства. От глав сельсоветов и колхозов поступили заявления, что они согласны с изменением обвинения», – добавили в СМИ.

При закрытии дела суд отметил, что установления вины лица не решалось. Однако прокурор и представители потерпевших могут обратиться в суд относительно возмещения убытков.

Аналогично закрыли дело Колесникова, занимавшего должность главы Государственного агентства Украины по управлению государственными корпоративными правами и имуществом. Ему инкриминировали утверждение изменений в перечень имущества госпредприятия, которое не подлежит приватизации – туда не включили два здания. В дальнейшем это позволило продать эти объекты, убытки интересам государства оценили более чем в 16 млн гривен.

Защита Колесникова и сам он также заявили о том, что не признают вину. Колесников отметил, что связывает производство со своей оппозиционной политикой, но из-за истечения срока уголовной ответственности не возражает против освобождения от нее.

Решение в обоих делах выносил один судья – Сергей Мельниченко.

Как сообщалось, 17 сентября суд Днепра на «тайном» заседании отпустил на поруки экс-нардепов Вилкула и Колесникова

Отметим, в 2018 году парламент отказал в снятии неприкосновенности с этих депутатов. Вилкул и Колесников не переизбрались на выборах 21 июля и потеряли депутатский иммунитет.