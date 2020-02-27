В Херсоне по делу об убийстве Гандзюк прошли обыски - Павловскому и другим объявили новые подозрения

Фигурантам дела о преступной группировке в Херсонской области, в том числе подозреваемому в ее организации Игорю Павловскому (бывший помощник нардепа), объявили новые подозрения.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Сообщается, что прокуратура совместно с СБУ сообщила о подозрении четырем лицам, в том числе Павловскому, за насильственные действия в отношении активистов в Херсонской области и поджоги их имущества.

По версии следствия, они подозреваются в угоне автомобилей на сумму около 5 млн гривен, сопряженном с насилием, опасным для жизни или здоровья потерпевшего. Кроме того, проведено 10 обысков по местам жительства фигурантов и возможного хранения вещественных доказательств.

Следственные действия состоялись по новым обстоятельствам в деле о нападении на Екатерину Гандзюк и создании преступной организации.

Напомним, что 20 января полиция провела в Херсоне масштабную спецоперацию и обыски у членов преступной группировки «Москала», т.е. Левина. Кроме того, обыски провели у председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера, бывшего председателя Херсонской ОГА Андрея Гордеева, его экс-заместителя Евгения Рищука, которые также проходят по делу Гандзюк.

Как известно, утром 31 июля 2018 года Гандзюк возле подъезда ее дома облили серной кислотой. Женщина получила серьезные ожоги и была на самолете санитарной авиации доставлена в Киев. Позже Гандзюк прокомментировала нападение. 4 ноября в больнице Киева она скончалась.