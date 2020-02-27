В Харькове конфликтуют предприниматели и охрана рынка, вместо которого построят дорогу – на место приехал мэр Кернес

В четверг, 27 февраля, на территории рынка «Барабашово» произошли столкновения между частными предпринимателями и охранниками торгового центра.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Харьковской области.

«Неизвестные лица применили пиротехнику и слезоточивый газ. На месте происшествия находится руководство ГУНП в Харьковской области и Управление превентивной деятельности, которые координируют работу служб и подразделений полиции по урегулированию конфликтной ситуации на рынке», – говорится в сообщении.

Сообщается о минимум 20 задержанных, которых доставили в Киевский отдел полиции Харькова.

Как сообщают местные СМИ, причиной противостояния стало то, что на месте рынка Генеральным планом запланировано строительство дороги, которая соединит крупный микрорайон Салтовка и центр Харькова.

Утром на место приехали коммунальщики, чтобы демонтировать часть конструкций рынка, которые, по словам мэра Харькова Геннадия Кернеса, установлены незаконно. Работники рынка помешали этому, оказав силовое сопротивление.

– Геть не будет. Я мэр города, я знаю законы и свои полномочия, свои обязанности. (…) Я не буду этого терпеть, однозначно, – отметил Кернес, который также приехал на место конфликта.

При этом Кернес заявил, что начальник Киевского отделения полиции получил квартиру от Александра Фельдмана (владелец рынка) и защищает их. Также городской голова рассказал, что работникам рынка город предоставит другие места с гораздо лучшими условиями, а не та «кабала», в которой они находятся на рынке «Барбашово».

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