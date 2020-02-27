В Киеве мать похитила из детдома свою дочь – ранее она сама отдала ребенка в учреждение

В Киеве 27 февраля пропала трехлетняя Анжела Туманян. Ребенка из детского дома, который находится на улице Кубанской Украины, увела ее мать Евгения Туманян.

Об этом сообщает «Информатор» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

О случившемся в полицию сообщила старшая по детскому дому. Выяснилось, что Евгения Туманян отдала дочь в детский дом три года назад. 27 февраля она пришла и увела ребенка в неизвестном направлении, без каких-либо документов. Правоохранители занимаются поиском девочки и женщины.

Анжела была одета в серую кофту с белым флисом, джинсовый сарафан. Была без верхней одежды. Евгения была одета в темную куртку и черную шапку.

При наличии любой информации о возможном местонахождении ребенка и женщины, граждан просят сообщить в полицию по телефону спецлинии «102».