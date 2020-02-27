В Николаеве снова арестовали подозреваемого в убийстве – ранее его отпустил суд и он подался в бега

В Николаеве задержали подозреваемого в убийстве мужчины, который почти полгода скрывался от следствия.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Напомним, что 14 апреля 2019 года ночью в квартире дома по улице Большая Морская обнаружили тело 33-летнего николаевца. До этого в доме находились трое мужчин, которые вместе распивали алкоголь. Затем все легли спать, а позже хозяин нашел гостя на кровати мертвым.

Домовладелец вызвал полицию. Второго мужчину, 44-летнего местного жителя, доставили в участок для выяснения всех обстоятельств. Тело умершего направили на экспертизу, которая показала, что его задушили.

Тогда по данному факту следователи открыли уголовное производство, подозреваемого – второго гостя – задержали. Суд арестовал подозреваемого на два месяца, а когда пришло время продлевать срок пребывания под стражей, судья вынесла решение о неизбрании меры пресечения и срочном освобождении мужчины из зала суда. Прокуратура и следствие подали апелляцию, но на ее рассмотрение нужно было время, в течение которого злоумышленник скрылся. По решению апелляционного суда он должен был вернуться в СИЗО. В октябре подозреваемого объявили в розыск.

26 февраля сотрудники Центрального отдела полиции проводили отработку общественного порядка в микрорайоне Варваровка, и обнаружили гражданина, похожего на разыскиваемого. Мужчина представился другим именем, однако во время дополнительной проверки полицейские выяснили, что он и есть подозреваемый в убийстве. Его доставили в участок, а оттуда по решению суда, в СИЗО.