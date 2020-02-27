В Хмельницком в припаркованном автомобиле обнаружили тело зарезанного местного бизнесмена

Вечером в среду, 26 февраля, в Хмельницком в салоне автомобиля Opel Vectra обнаружили мертвого бизнесмена. Вероятно, он погиб от удара ножом в сердце.

Об этом сообщает Telegram-канал XM-inside.

Тело мужчины находилось на водительском месте автомобиля Opel, припаркованного на улице Прибугской. Сообщается, что погибший - 57-летний владелец местной фирмы, которая занимается разработкой проектно-строительной документации. Его тело обнаружили на водительском сидении автомобиля Opel.

В полиции сообщили, что тело нашли около 20:20, правоохранителей вызвал местный житель. Полицейские обнаружили в автомобиле тело мужчины с ножевым ранением чуть ниже грудной клетки. Сейчас среди версий произошедшего рассматривается не только умышленное убийство, но и самоубийство.

Напомним, в Киеве нашли застреленным известного бизнесмена Леонида Вульфа.