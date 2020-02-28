Киевский прокурор передавал служебную информацию Альперину, которого называют «королем контрабанды», - СМИ

Начальник отдела прокуратуры Киевской области Сергей Красножон фигурирует в переписке, в которой он сообщал так называемому «королю контрабанды» Вадиму Альперину о запланированных следственных действиях правоохранителей.

Об этом сообщает «Слідство.Інфо».

Журналисты утверждают, что известный одесский бизнесмен мог системно подкупать судей, прокуроров и полицейских. В распоряжении журналистов оказалась «черная бухгалтерия» и переписка Альперина, из которых следует, что бизнесмен мог платить взятки за преследование конкурентов и правоохранителей, которые вели расследование против подконтрольных ему компаний.

Так, согласно документам, которые получили журналисты от собственных источников, в ноябре 2017 года Вадим Альперин переписывался с сотрудником прокуратуры Киевской области Сергеем Красножоном. Он получал сообщение в мессенджере Telegram от абонента, подписанного в его телефоне как «Прокур.Сергей.область». В сообщениях говорилось, что группа правоохранителей, которая вела расследование Альперина, выехала в Одессу. Мужчина предлагал бизнесмену за денежное вознаграждение узнать детали этого дела и планы правоохранителей.

Личность Сергея Красножона журналисты установили с помощью специальных программ и узнали его номер. В комментарии репортерам прокурор заявил, что не знаком с Альпериным и никогда не передавал ему информацию за взятки. На уточняющий вопрос, кто с его номера посылал сообщение, чиновник прокуратуры ответил: «Мы же в кабинете не по одному сидим. Я и компьютер оставляю в кабинете, и все оставляю в кабинете».

Кроме прокурора Красножона Альперин также был на связи с главой Одесского окружного административного суда Олегом Глуханчуком. Он мог помогать бизнесмену Вадиму Альперину решать проблемы в судах, касающиеся подконтрольных ему компаний.

Напомним, что детективы НАБУ задержали Вадима Альперина в ноябре прошлого года. По данным следствия, он был главой преступной организации, которая незаконно ввозила товары в Украину. Из-за этой схемы государство потеряло почти 78 миллионов гривен. Суд назначил ему арест с залогом в 70 миллионов гривен, который бизнесмен заплатил и вышел из СИЗО. Сейчас он на свободе.

Кроме Альперина правоохранители задержали еще 10 человек, которые подозреваются в совершении преступлений, связанных с нарушениями таможенного законодательства. Среди них был и заместитель начальника Киевской таможни Сергей Тупальский.

Альперина уже арестовывали в ноябре 2017 года. Тогда его подозревали в попытке дать сотруднику НАБУ 800 тысяч долларов взятки. Впрочем, тогда он также вышел под залог. Сейчас это дело слушается в Печерском суде Киева.