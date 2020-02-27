В Николаеве полиция задержала на Центральном рынке уголовника, который с ножом бросался на прохожих

В Николаеве утром 26 февраля на территории Центрального рынка полиция задержала 27-летнего ранее судимого за имущественные преступления мужчину, который угрожал прохожим ножом и требовал у них деньги.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Благодаря своевременному сообщению в полицию очевидцев происшествия вооруженного разбойника за считанные минуты обезвредили и задержали оперативники Заводского отдела полиции.

На месте происшествия работали наряды патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Полицейские опросили свидетелей и участников происшествия и изъяли орудие преступления – складной нож.

Действия мужчины квалифицируются как разбой, ему грозит лишение свободы на срок от семи до десяти лет с конфискацией имущества.

Напомним, что ранее на Николаевщине задержали рецидивистов, которые ограбили старушку.