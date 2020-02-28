В Кировоградской области задержали группировку воров, которая орудовала в том числе и на Николаевщине

В Кировоградской области полиция задержала группу местных жителей, которые занимались кражами и орудовали на территории пяти регионов, в том числе и Николаевщины.

Об этом сообщили в Департаменте внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

Злоумышленники занималась кражами имущества с проникновением в помещения. В течение прошлого и этого года они совершили ряд краж из частных домов, магазинов и складских помещений в Кировоградской, Винницкой, Киевской, Николаевской и Черкасской областей. Двое фигурантов находились в розыске за совершение тяжких преступлений, однако сотрудники местной полиции, по данным ДВБ, не применяли надлежащие меры по их задержанию.

«При этом разыскиваемые свободно проживали по месту регистрации, а сотрудники местных подразделений полиции не применяли соответствующие меры», - сообщили в полиции.

Получив постановление суда, оперативники внутренней безопасности совместно со следователями местной полиции, сотрудниками прокуратуры и бойцами КОРДа провели санкционированные обыски по месту жительства фигурантов краж и хранения похищенных вещей. Во время обысков изъяли орудия преступления, боеприпасы, украденные злоумышленниками вещи и наличные.

Один подозреваемый задержан, в деле фигурируют еще четыре человека. Внутренняя безопасность Нацполиции инициировала служебное расследование по факту непринятия надлежащих мер реагирования сотрудниками полиции и проверяет их на возможную причастность к преступным действиям группировки.

Напомним, что ранее на Николаевщине задержали «гастролеров», которые украли оборудование из телефонной станции «Укртелекома».