Избрание меры пресечения водителю «Range Rover»:

В пятницу, 28 февраля, Центральный районный суд Николаева избирает меру пресечения водителю автомобиля «Range Rover», который является участником смертельного ДТП с маршрутным такси в центре города.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Меру пресечения водителю внедорожника начали избирать 27 февраля, но процесс затянулся из-за рассмотрения ряда отводов судьям. О событиях в суде в четверг можно почитать по этой ссылке.

Как известно, 24 февраля на перекрестке улицы Московская и Центрального проспекта «Range Rover» врезался в маршрутное такси. По предварительным данным, на этом перекрестке не работали светофоры. От удара маршрутка перевернулась на бок. С места ДТП в больницу доставили четырех человек. Одна пострадавшая девушка умерла в больнице. 25 февраля водителю «Range Rover» сообщили о подозрении. Вопрос о привлечении к ответственности второго водителя будет решаться, когда мужчина сможет давать показания. Сейчас он находится в неконтактном состоянии.

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