Избрание меры пресечения водителю «Range Rover»: Подозреваемый в суд не явился

В пятницу, 28 февраля, Центральный районный суд продолжает рассматривать ходатайство об избрании меры пресечения водителю автомобиля «Range Rover» Дмитрию Прокопенко, который является участником смертельного ДТП с маршрутным такси в центре города.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ» из зала суда.

Как известно, 24 февраля на перекрестке улицы Московская и Центрального проспекта «Range Rover» врезался в маршрутное такси. По предварительным данным, на этом перекрестке не работали светофоры. От удара маршрутка перевернулась на бок. С места ДТП в больницу доставили четырех человек. Одна пострадавшая девушка умерла в больнице. 25 февраля водителю «Range Rover» сообщили о подозрении. Вопрос о привлечении к ответственности второго водителя будет решаться, когда мужчина сможет давать показания. Сейчас он находится в неконтактном состоянии.

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Напомним, что 27 февраля суд так и не смог рассмотреть ходатайство об избрании меры пресечения Дмитрию Прокопенко, поскольку судье Гречаной адвокаты заявили отвод, поскольку, по их мнению, она объективно не оценивает состояние здоровья их подзащитного. В свою очередь, прокурор заявил отвод судье Медюку, который рассматривает отвод судье Гречаной, из-за того, что ранее бесплатным адвокатом Прокопенко был родственник судьи, а УПК предполагает, что в таком случае имеется конфликт интересов. А адвокаты заявили отвод судье Мамаевой, которая рассматривает отвод Медюку, поскольку ранее она рассматривала самоотвод Медюка, который по результатам автоматического распределения, должен был рассмотреть ходатайство об избрании меры пресечения подозреваемому, но судья оставила отвод защиты оставила без рассмотрения и объявила перерыв в заседании.

Отметим, что в заседании прокурор просил приобщить к материалам результаты экспертизы, которые показали, что в крови Прокопенко на момент аварии были наркотические вещества. Кроме того, следствие утверждает, что водитель внедорожника превысил допустимую скорость - она на момент столкновения составляла более 50 км/ч. Тем временем, сам подозреваемый говорит, что скорость движения авто была менее 50 км/ч.