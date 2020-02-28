Экс-президент Порошенко приехал на допрос в ГБР

В пятницу, 28 февраля, народный депутат Петр Порошенко пришел в Государственное бюро расследований для проведения следственных действий.

Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в Facebook.

Как известно, ранее Печерский районный суд Киева разрешил применить принудительную доставку Порошенко на допрос в ГБР.

Порошенко под зданием ГБР также заявил о решении суда закрыть уголовное производство относительно него.

– Я хочу подчеркнуть, что мы с моими адвокатами только что вернулись из Шевченковского суда Киева. 10 минут назад судья принял решение отменить постановление следователя об отказе нам в закрытии уголовного дела, по которому мы сегодня приглашены на допрос. Постановление отменено, судья приняла решение обязать следователя рассмотреть закрытие уголовного дела в связи с отсутствием события преступления, — сказал экс-президент.

Также он обратился к действующему президенту Владимиру Зеленскому с призывом «не становиться Януковичем».

– У меня нет никаких иллюзий. Они снова не будут выполнять решение суда, они снова будут выполнять указания с Банковой. Владимир Александрович, займитесь функциями президента, защищайте страну, укрепляйте солидарность, помогайте решать социальные проблемы людей и не становитесь Януковичем. У него было очень плохое прошлое и будущее тоже не радостное, — добавил Порошенко.

Порошенко пришел в ГБР вместе с адвокатами. Также рядом ним стояли люди с плакатами в его поддержку, которые встречали слова экс-президента аплодисментами.

В свою очередь адвокат Порошенко уточнил, что с каким уголовным делом связано решение Шевченковского суда.

– Касается оно (уголовное дело — ред.) назначения судей. То есть реализации конституционных полномочий президента. Все производства касаются решений президента, предусмотренные Конституцией, — пояснил адвокат.

Напомним, Государственное бюро расследований осуществляет досудебное расследование по 13 уголовным производствах, участником которых является экс-президент Украины Петр Порошенко.

Во время досудебного расследования допрошены 562 свидетелей, направлено 431 запрос, получено 205 временных доступов к вещам и документам. Назначено 35 экспертиз, в том числе 27 экспертиз в уголовном производстве по факту пересечения украинских кораблей Керченского пролива.

Отметим, ранее в ГБР заявили о намерении принудительно привести Порошенко на допрос.