В Николаеве суд отправил под круглосуточный домашний арест одного из фигурантов по делу «Осетра»

Вячеслав Осетров (фото из архива) Центральный районный суд Николаева изменил меру пресечения одному из фигурантов уголовного производства по факту вымогательства денег с местного предпринимателя на круглосуточный домашний арест.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, 11 января полиция задержала пятеро николаевцев во главе с криминальным авторитетом по прозвищу «Осетр» за вымогательство у предпринимателя 660 тысяч гривен несуществующего долга. Задержание произошло после передачи первой части денег в размере 250 тысяч гривен. «Осетра» также связывали с хищением топлива с поездов. 13 января суд арестовал Вячеслава Осетрова, а на следующий день других подозреваемых в этом производстве: Антона Василюка, Михаила Хрипко и Валентина Пигия.

Поскольку срок действующей меры пресечения в ближайшее время истекает, в суде начали рассматривать ходатайства о продлении ареста подозреваемым по делу. Антону Василюку суд изменил меру пресечения на более мягкую – с содержания под стражей с залогом в 600 тысяч на круглосуточный домашний арест. Что касается Михаила Хрипко, то ему продлили арест с возможностью внесения залога в той же сумме.

Антон Василюк (фото из архива) Михаил Хрипко (фото из архива)

Напомним, что Николаевский апелляционный суд 24 января отказал подозреваемым в вымогательстве денег с местного предпринимателя облегчить меру пресечения.

Также напомним, что последнему подозреваемому в этом уголовном производстве - гражданину Азербайджана Рзаеву избирали меру самому последнему, поскольку он заявил о необходимости привлечь переводчика на азербайджанский язык – рассмотрение ходатайства растянулось на несколько дней из-за перевода документа, ознакомлением подозреваемого с делом, а также один раз переводчик не смог присутствовать на заседании.

20 января Центральный райсуд Николаева арестовал с залогом в 600 тысяч гривен подозреваемого в вымогательстве Мамеда Рзаева.