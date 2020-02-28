В России спустя почти четыре года нашли убийцу восьмилетней девочки – он написал на гаражах где искать тело

В Краснодарском крае задержали подозреваемого в убийстве восьмилетней девочки из поселка Звезда три с половиной года назад.

Об этом сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета РФ.

Девочка пропала 20 июня 2016 года. Тогда ее отчим, работавший комбайнером, взял ее с собой в поле, затем он подвез ее на машине и высадил недалеко от дома, но дома девочка так и не появилась.

Ребенка не могли найти три с половиной года. В конце января 2020-го в соседнем населенном пункте на нескольких зданиях появились надписи, указывающие, где искать тело. В тот же день следователи нашли останки девочки в указанном месте.

По подозрению в убийстве задержали 63-летнего жителя поселка Звезда. Он признался, что 20 июня 2016 года девочка несколько раз забегала к нему во двор и мешала работать (как сообщает РЕН ТВ, мужчина конфликтовал с родителями ребенка). Прогоняя ее, он ударил ее по голове молотком, а затем закопал тело в поле возле соседнего поселка. Подозреваемый заявил, что это он оставил надписи на стенах, указывающие, где искать тело ребенка.

Ранее сообщалось, что в российском Саратове после убийства девятилетней девочки люди хотели устроить над подозреваемым самосуд.

Напомним, что немецкая полиция проверит ДНК 900 мужчин, чтобы раскрыть убийство 11-летней девочки.