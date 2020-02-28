В Вознесенске водитель «Mercedes» сбил пожилую женщину и сбежал – через несколько часов его нашли и задержали

В Вознесенске полицейские задержали водителя «Mercedes-Benz», который сбил женщину и скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполции в Николаевской области.

27 февраля в 16:30 очевидцы сообщили в полицию, что в районе дома №19 по улице Героев Украины водитель автомобиля «Mercedes-Benz С320», двигаясь задним ходом, выезжал с парковки и совершил наезд на женщину-пешехода, которая переходила дорогу в неустановленном месте. После совершенного водитель с места происшествия скрылся.

В результате дорожно-транспортного происшествия 78-летняя женщина с телесными повреждениями была госпитализирована.

В результате принятых совместных мер в течение часа полицейские группы реагирования патрульной полиции разыскали автомобиль и водителя на другом конце районного центра.

По данному факту начато уголовное производство по признакам части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, причинили тяжелое телесное повреждение»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Следователи Вознесенского отдела полиции задержали 32-летнего водителя, гражданина Российской Федерации, в порядке статьи 208 УПК Украины. В ближайшее время по согласованию с местной прокуратурой злоумышленнику будет сообщено о подозрении в совершении преступления и будет избираться мера пресечения.

«Следователи Вознесенского отдела полиции ГУНП в Николаевской области обращаются с просьбой к гражданам, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах указанного ДТП, или имеют записи с видеорегистраторов, запечатлевших указанное автопроисшествие, полезные для следствия сведения сообщить по адресу: г. Вознесенск, ул. Киевская, 24 или звонить (05134) 3-31-51, 102», – обратились в полиции.

Напомним, что в Николаеве патрульные ищут водителя, который сбил ребенка и скрылся с места ДТП.