В Одессе СБУ блокировала канал незаконной миграции из Ближнего Востока

В Одессе контрразведка разоблачила канал нелегальной миграции граждан стран Ближнего Востока.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

По данным службы, незаконную деятельность организовала преступная группа, в которую входили иностранцы, связанные с одним из почетных консульских учреждений в Украине и частными фирмами.

«Злоумышленники изготавливали поддельные документы, легализовали их в иностранном консульском учреждении. Затем участники группы передавали их в органы государственной власти для получения разрешений на пребывание в Украине граждан из стран так называемого миграционного риска», - рассказали в СБУ.

Отмечается, что в рамках начатого по ст. 358 УК Украины уголовного производства правоохранители провели следственные действия, в ходе которых изъяли документацию, компьютерную технику, электронные носители информации, содержащие доказательства противоправной деятельности.

Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения о совершении уголовного правонарушения фигурантам дела.

Напомним, в Одессе ликвидировали канал торговли людьми, функционировавший в международном аэропорту