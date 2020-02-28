В Николаеве суд оставил в СИЗО «Осетра», подозреваемого в вымогательстве денег у предпринимателя

В Николаеве в пятницу, 28 февраля, суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей для Вячеслава Осетрова, которого подозревают в незаконном хранении оружия и вымогательстве денег у предпринимателя.

Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда Николаева.

«Суд продлил срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога, еще одному фигуранту указанного производства, 42-летнему гражданину О., подозреваемому совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.189, ч.1 ст.263 УК Украины», – говорится в сообщении.

Отметим, что на заседании Вячеслав Осетров и его адвокаты отмечали, что озвученные прокуратурой риски влияния на ход расследования не доказаны. Также Осетров отрицал свою вину в инкриминируемых преступлениях.

В ходе заседание подозреваемый также заявил, что его хотят взять на поруки. Как пишут «Новости-N», с такой просьбой позже в заседании выступил глава общественной организации «Незалежна спілка спортсменів» Владимир Рудниченк

Прокурор спросил у поручителя, сам он берет на поруки Вячеслава Осетрова или все сообщество. На что Рудниченко ответил, что выразил мнение всей общественной организации. Когда прокурор начал повторять вопрос, Рудниченко заявил:

- Мне что, надо было 50 человек сюда привести, они бы тогда кричали: «Прокурору ганьба!»?

Также отметим, что во время судебного заседания озвучили ряд письменных доказательств. В частности в одном из них – в заявлении потерпевшего, последний назвал имя человека, который по его мнению, был заказчиком вымогательства – владелец фирмы «Ника-вита» Виталий Ященко.

Ященко на заседании допросили в качестве свидетеля. Он рассказал, что нанимала в подрядчики фирму потерпевших.

Кроме того, на заседании был зачитан договор отступления прав долга, составленный с Осетровым с фирмой потерпевших. Прокурор настаивал на том, что этот договор был подделан - он указывал на каждый пункт документа и утверждал, что договор ложный.

Наличие такого договора у Осетрова может свидетельствует о том, что владельцы фирмы действительно должны были деньги подозреваемому, и если данный документ был действительно составлен, то фактически Вячеславу Осетрову и остальным не могут больше инкриминировать вымогательство.

Как известно, 11 января полиция задержала пятеро николаевцев во главе с криминальным авторитетом по прозвищу «Осетр» за вымогательство у предпринимателя 660 тысяч гривен несуществующего долга. Задержание произошло после передачи первой части денег в размере 250 тысяч гривен. «Осетра» также связывали с хищением топлива с поездов. 13 января суд арестовал Вячеслава Осетрова, а на следующий день других подозреваемых в этом производстве: Антона Василюка, Михаила Хрипко и Валентина Пигия.

Также напомним, что последнему подозреваемому в этом уголовном производстве - гражданину Азербайджана Рзаеву избирали меру самому последнему, поскольку он заявил о необходимости привлечь переводчика на азербайджанский язык – рассмотрение ходатайства растянулось на несколько дней из-за перевода документа, ознакомлением подозреваемого с делом, а также один раз переводчик не смог присутствовать на заседании.

20 января Центральный райсуд Николаева арестовал с залогом в 600 тысяч гривен подозреваемого в вымогательстве Мамеда Рзаева.

Одному из подозреваемых, Антону Василюку, 27 февраля суд облегчил меру пресечения до круглосуточного домашнего ареста.