Киберполиция нагрянула с обысками в агенство, которое размещало рекламу на пиратских онлайн-кинотеатрах

Киберполиция заявила о разоблачении рекламных агентств, которые размещали рекламу, в том числе на сайтах пиратских онлайн-кинотеатров.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства по итогам обысков, которые прошли в офисах компаний 27 февраля.

В полиции отметили, что таким образом агентства обеспечивали деятельность функционирование ресурсов с пиратским контентом.

«Правоохранители установили, что офисы рекламных агентств располагались в центре Киева со штатом около 50 человек. Работники занимаются размещением рекламы на пиратских ресурсах и перечислением денег на электронные кошельки администраторов онлайн-кинотеатров», — отметили в киберпоолиции.

В результате обысков в офисах рекламных компаний полиция изъяла серверное оборудование, компьютерную технику, документацию, черновые записи и денежные средства, которые якобы были получены от занятия незаконной деятельностью.

По данным правоохранителей, размещение рекламы на сайтах и ее оплата производилась с помощью международной платформы нативной рекламы, которая входит в тройку мировых лидеров на рынке по охвату аудитории. Оплата поступала на электронные кошельки публикаторов.

В то же время об обысках в своем офисе заявила международная платформа нативной рекламы MGID. В компании сообщили, что основанием для обыска было постановление Печерского суда города Киева, согласно которому следствие ведется по факту «финансирования преступных сайтов».

Также в MGID заявили, что в постановлении отсутствуют: перечень сайтов, о которых идет речь, время, место и способ совершения «преступления», наименование потерпевших и подозреваемых.

В ходе обысков были изъяты документы и 300 компьютеров вместе с мониторами. В компании назвали деятельность правоохранителей «давлением на бизнес» из-за отсутствия документов, которые давали бы право проводить такие следственные действия.

«Компания MGID намерена обратиться в суд для выяснения истинных причин обысков, установления справедливости и обеспечения компенсации причиненных расходов», — говорится в сообщении компании.

В компании заверили, что продолжают деятельность в операционном режиме, а все данные находятся в безопасности.

Напомним, киберполиция вычислила, что николаевец создал три онлайн-кинотеатра с пиратским контентом и заработал в них полмиллиона гривен

Справка: Компания MGID — международная платформа нативной рекламы, которая помогает площадкам и сайтам монетизировать их аудиторию.