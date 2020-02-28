Угроза гранатой в одесском суде: Николаевские следователи ГБР выясняют, причастны ли к этому полицейские

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Николаеве, расследуют обстоятельства происшествия, произошедшего в Приморском районном суде города Одессы.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Как известно, 28 февраля обвиняемый в убийстве взял в заложники судей Приморского районного суда Одессы.

По предварительной информации, мужчина, который был доставлен в суд для продления меры пресечения, находясь в зале судебного заседания достал предмет, похожий на боевую гранату Ф-1, и начал угрожать присутствующим.

С целью реагирования на событие полицией области были введены в действие специальные оперативные планы «Заложник» и «Гром».

Мужчину задержали уполномоченные должностные лица Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Предварительно, задержан угрожал муляжом боевой гранаты Ф-1.

Проводятся первоочередные следственные действия относительно причастности сотрудников полиции к совершению обвиняемым указанных действий и наличия у него запрещенных предметов (часть 2 статьи 365 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, в 2014 году в Николаеве муж судьи пришел к ней в рабочий кабинет и устроил разборки, угрожая гранатами.