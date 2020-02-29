В суд направили обвинительный акт относительно жителя Николаевщины и его сожительницы, которые убили соседа и украли у него 500 гривен

В суд направили обвинительный акт относительно жителя Снигиревка и его сожительницы, которые совершили разбойное нападение на соседа и пытали его до смерти.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

Как известно, что 10 сентября в Снигиревке в частном домовладении было обнаружено тело 60-летнего хозяина с внешними признаками насильственной смерти и следами пыток. Осмотрев тело погибшего и его дом, полицейские пришли к выводу, что преступление было совершено по корыстным мотивам: на это указывали беспорядок в комнате и характер выявленных ранений на теле мужчины. 20 сентября в результате следственно-оперативных действий полицейские установили и задержали злоумышленника, который утюгом пытал жителя Снигиревки до смерти.

Прокуратура области 21 февраля согласовала и направила в суд для рассмотрения по существу обвинительный акт в уголовном производстве по обвинению М. в совершении уголовных преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 187, пунктами 4, 6 части 2 статьи 115 УК Украины, и Л. в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 4 статьи 187 УК Украины.

По версии следствия, они после употребления алкогольных напитков, изготовив средства защиты от опознания, прихватив нож и палку пришли к дому потерпевшего И., где совершили разбойное нападение и умышленное убийство.

Так, с целью получения денежных средств в потерпевшего, обвиняемые применили к потерпевшему с особой жестокостью физическое насилие, в результате чего последний скончался. Сумма украденных средств составила 500 гривен.