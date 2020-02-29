На Николаевщине отправили в тюрьму дебошира, который бросался с топором на своего знакомого, а через полторы недели ограбил его

В Вознесенске суд приговорил 4 годам и 3 месяцам лишения свободы мужчину, который напал с топором на своего знакомого, а через непродолжительное время еще и ограбил его.

Об этом сообщили в Вознесенском горрайонном суде Николаевской области.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что 25 ноября 2019 года примерно в 16:30 пострадавший М. пришел к дому, где жил обвиняемый Д. Между ними возник словесный конфликт на бытовой почве. Во время конфликта обвиняемый Д. вернулся домой, взял топор и, вернувшись на улицу, нанес потерпевшему удар обухом топора в верхнюю часть левой ноги, чем вызвал телесное повреждение в виде кровоизлияния, которое относится к легким телесным повреждениям.

А 6 декабря 2019 примерно в 00:30 обвиняемый Д. распивал спиртные напитки вместе с потерпевшим М. и свидетелем П. В ходе распития спиртных напитков у обвиняемого внезапно возник преступный умысел, направленный на открытое похищения имущества (грабеж) потерпевшего М., с насилием, не опасным для жизни или здоровья потерпевшего.

Обвиняемый нанес потерпевшему М. удары руками по лицу и открыто завладел 12 тысячами 250 гривнами, вытянув иx из кармана рубашки.

Во время судебного разбирательства обвиняемый Д. виновным себя в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.125, ч.2 ст.186 УК Украины, - признал частично, предоставлять объяснения относительно себя на основании ст.63 Конституции Украины отказался.

Пострадавший М. пояснил суду, что вечером он вместе с П. употребляли спиртные напитки. При себе у него были деньги в сумме более 12 тысяч гривен, так как он вернусь с заработков. В это время пришел обвиняемый и когда они остались вдвоем - обвиняемый избил его, потом залез в карман рубашки и вытащил оттуда деньги. После чего обвиняемый еще дрался с П., а затем обвиняемый лег на кровать и уснул. После этого пострадавший М. обратился за помощью к Ч., который вызвал полицию. Сотрудниками полиции деньги пострадавшему были возвращены.

Свидетель Ч. пояснил суду, что примерно в 24:00. к нему домой прибежал пострадавший М., который был избит и сообщил, что у него забрали деньги. Ч. вызвал полицию. Затем они пошли к потерпевшему домой с сотрудниками полиции, где в это время обвиняемый Д. спал на кровати. Сотруднки полиции его разбудили и он отдал деньги в сумме более 12 тысяч гривен.

С учетом того, что Д. ранее был судим по ч.3 ст.185 УК Украины («Кража»), а новые преступления, по которым он признан виновным, имели место в период испытательного срока по предыдущему приговору суда, - ему было назначено наказание в виде 4 лет 3 месяцев лишения свободы.