Антикоррупционный суд отстранил от должности главу Черновицкого облсовета, подозреваемого в получении взятки в $180 тысяч

28 февраля Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда удовлетворила апелляционную жалобу прокурора САП и отстранила главу Черновицкого областного совета, подозреваемого в получении неправомерной выгоды за содействие в передаче в аренду оздоровительного комплекса, от занимаемой должности в связи с привлечением к уголовной ответственности.

Об этом сообщает пресс-служба САП.

Срок отстранения суд определил в пределах срока досудебного расследования, а именно до 4 апреля 2020 года.

Напомним, что Мунтяну объявили подозрение в получении взятки в размере $180 тыс. (ч.4 ст.368 Уголовного кодекса). По версии НАБУ, глава Черновицкого облсовета в июле 2019 потребовал у бизнесмена $400 тыс. за содействие в передаче в аренду оздоровительного комплекса «Брусница», принадлежащего к коммунальной собственности. На протяжении августа-октября 2019 он получил от предпринимателя часть суммы в размере $180 тыс.

Предпринимателю тоже избрали меру пресечения в виде залога - в размере 5 млн гривен.

Мунтян в комментарии UA:Буковина назвал подозрение «полным абсурдом». Он утверждает, что его обвиняют в неправомерной выгоде без доказательств.

Иван Мунтян возглавляет Черновицкий областной совет с 2015 года. Он глава черновицкой областной организации партии «Батькивщина».