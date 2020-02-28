В Одессе трое неизвестных в масках совершили разбойное нападение на дом судьи и угрожали расправой

Фото следов от пластиковых хомутов Вечером в четверг, 27 февраля, в Одессе неизвестные совершили разбойное нападение на дом судьи Пятого апелляционного административного суда.

Об этом сообщает издание LimanNews.

Как сказано в сообщении, трое злоумышленников в масках и перчатках ворвались в жилище служителя Фемиды в Киевском районе города. Вероятнее всего, дожидаясь хозяев, поскольку вломились, когда судья как раз заходил к себе домой. Неизвестные напали сзади и стали наносить потерпевшему удары в область головы.

Бандиты связали хозяев дома и, угрожая ножом, потребовали показать в каком месте хранятся деньги и ценности. Кроме того, злоумышленники заклеили скотчем глаза и рот потерпевшим.

Сотрудников полиции вызвали соседи, когда услышали шум и крики.

Стоит отметить, что нападавшие по итогу не стали грабить семью и скрылись через окно.

Известно, что судья ведет ряд резонансных дел и, по словам правоохранительных органов, имеется подозрение, что “ограбление” – предлог для запугивания служителя Фемиды.



Согласно предварительному медицинскому заключению у пострадавшего диагностировали сотрясение головного мозга, многочисленные травмы головы и туловища.

Как сообщил достоверный источник в правоохранительных органах, полиция взяла след бандитов, однако пока не дает официальных комментариев по данному инциденту.

По данному факту открыто уголовное производство по статье «Разбой» УК Украины.