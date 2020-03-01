В Борисполе трое граждан Грузии устроили дебош – ранее их депортировали из Швеции, а теперь запретили въезд в Украину

В аэропорту «Борисполь» 27 февраля трое граждан Грузии устроили дебош.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

Депортированные из Швеции иностранцы возвращались транзитным рейсом «Стокгольм-Киев-Тбилиси». Ожидая своего рейса, молодые люди вели себя агрессивно и нарушали общественный порядок. На замечание пограничников мужчины не реагировали, а наоборот не повиновались законным требованиям.

«Пограничники отдела «Борисполь» были вынуждены прибегнуть к силовым действиям и задержать нарушителей. На них составили протокол об административном правонарушении. Кроме этого, из-за своих действий граждане Грузии получили и запрет на въезд в Украину сроком на три года», - отмечено в сообщении.

Напомним, что ранее в Борисполе агрессивный пассажир угрожал пограничникам, из-за этого его задержали и повалили на пол.