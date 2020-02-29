В Черкассах злоумышленник, находящийся в СИЗО, пытался наладить продажу оружия на воле

В Черкассах находящийся в СИЗО мужчина, подозреваемый в тяжком преступлении, пытался продавать оружие и привлек для этого сообщника на свободе.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Своих клиентов подозреваемый подыскивал через связи в криминальных кругах. Сотрудники СБУ задокументировали факт незаконной продажи гранатомета РПГ-18, двух гранат Ф-1 и более 20 патронов к крупнокалиберному пулемету.

Также СБУ задержала киевлянина, который хранил оружие в специально обустроенном тайнике у себя дома. Клиентов фигурант подыскивал среди своих знакомых, в частности на территории Донецкой области. В Мариуполе он продал гранатометный выстрел ВОГ-17, 400 граммов тротила, а также три гранаты РГД-5 и Ф-1. За свой товар он хотел получить 10 тысяч гривен. Сейчас подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что ранее в Запорожье задержали подполковника ГСЧС, который торговал оружием.