СБУ подозревает служащих «Укрзалізниці» в незаконной добыче гранита, которая нанесла ₴1,3 миллиарда ущерба

В Житомирской области сотрудники СБУ блокировали добычу более 500 тысяч кубических метров гранита.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Сделку в течение 2017-2018 годов осуществляли должностные лица филиала «Центр управления промышленностью», который относится к «Укрзалізниці». Чиновники обязаны были контролировать правила использования недр, но вместо этого они организовали незаконную добычу гранита на территории карьера. Участники сделки добывали полезные ископаемые на территории площадью 60 гектаров. Гранит они реализовывали частным структурам. Своими действиями они нанесли ущерб окружающей среде на 1,3 миллиарда гривен.

Добыча проводилась с применением взрывчатки. Такие действия могли привести к возникновению чрезвычайных ситуаций на предприятии, создавали угрозу жизни и здоровью людей и могли нанести большой урон окружающей среде. Бывшему руководителю «Центра управления промышленностью» и его заместителю объявили о подозрении по части 4 статьи 240 («Нарушение правил охраны или использования недр») Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что ранее на Житомирщине фирма незаконно разрыла в лесу огромный карьер.