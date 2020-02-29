В Киеве чиновники хотели вывести из коммунальной собственности 377 гектаров, чтобы перепродать землю под застройку

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Бывшее руководство Главного управления Госгеокадастра в Киеве и ряд коммунальных предприятий содействовали тому, чтобы из коммунальной собственности незаконно вывели 377 гектаров земли.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.  

По версии следствия, чиновники в 2016-2019 годах способствовали незаконному выводу земельных участков в Оболонском, Деснянском и Дарницком районах Киева. Участки нелегально переоформили в пользование на физических лиц для дальнейшей перепродажи под застройку. Общий ущерб оценили в сумму почти 800 миллионов гривен.

Организаторы сделки не успели перевести большинство участков в собственность подставных лиц. СБУ провела обыски в государственных учреждениях и по адресам проживания фигурантов дела, изъяли документацию, которая стала основанием для незаконной перерегистрации участков, электронные носители информации, которые содержат важные сведения. Сейчас принимаются процессуальные меры для возвращения незаконно отчужденных земельных участков в коммунальную собственность.

Напомним, ранее сообщалось, что прокуратура через суд намерена отменить аренду участков земли, которые отдали под солнечную электростанцию.

Вадим Богданов

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