В Киеве чиновники хотели вывести из коммунальной собственности 377 гектаров, чтобы перепродать землю под застройку

Бывшее руководство Главного управления Госгеокадастра в Киеве и ряд коммунальных предприятий содействовали тому, чтобы из коммунальной собственности незаконно вывели 377 гектаров земли.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

По версии следствия, чиновники в 2016-2019 годах способствовали незаконному выводу земельных участков в Оболонском, Деснянском и Дарницком районах Киева. Участки нелегально переоформили в пользование на физических лиц для дальнейшей перепродажи под застройку. Общий ущерб оценили в сумму почти 800 миллионов гривен.

Организаторы сделки не успели перевести большинство участков в собственность подставных лиц. СБУ провела обыски в государственных учреждениях и по адресам проживания фигурантов дела, изъяли документацию, которая стала основанием для незаконной перерегистрации участков, электронные носители информации, которые содержат важные сведения. Сейчас принимаются процессуальные меры для возвращения незаконно отчужденных земельных участков в коммунальную собственность.

Напомним, ранее сообщалось, что прокуратура через суд намерена отменить аренду участков земли, которые отдали под солнечную электростанцию.