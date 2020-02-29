В Ровно «смотрящий» вымогал деньги у арестантов СИЗО – несогласным платить угрожали расправой

В Ровно преступная группа занималась вымогательством денег у арестантов СИЗО.

Об этом сообщили в Департаменте стратегических расследований Нацполиции.

Лидером группировки оказался так называемый «смотрящий» за следственным изолятором. С целью распространения своего влияния, укрепления авторитета среди осужденных и с целью собственного обогащения 30-летний мужчина организовал преступную группу, в которую вошли лица, которые отбывают или отбывали вместе с ним наказание в исправительном учреждении.

Он через участников группировки заставлял заключенных платить деньги за их спокойное и безопасное пребывание в стенах учреждения. В случае отказа в их адрес звучали угрозы физической расправы и разглашения конфиденциальных сведений, которые те хотели сохранить в тайне.

Полиция задокументировала факт вымогательства с осужденного пяти тысяч долларов США и получения части суммы. В СИЗО и по месту жительства причастных к преступлению 28 февраля провели обыски. Во время них изъяли наркотики и другие запрещенные предметы. Непосредственно в камере, в которой отбывает наказание лидер преступной группировки, изъяли деньги, ранее переданные осужденным. По месту жительства других участников преступной группировки, находящихся на свободе, изъяли банковские карточки, на которые пострадавшие перечисляли средства.

Лидеру преступной группировки и одному из её участников, заключенному, следователи сообщили о подозрении по части 2 статьи 189 («Вымогательство») Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что ранее в Кропивницком СИЗО после бунта на месяц ввели особый режим, а «смотрящего» передали полицейским.