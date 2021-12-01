В Киевской области ранее судимый мужчина в подпольном цехе изготовлял взрывчатки, которые планировал продавать в криминальных кругах

В Киевской области СБУ разоблачила подпольный цех по изготовлению средств поражения.
Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
Среди изъятого – взрывные устройства на основе тротила, а также огнестрельное оружие с глушителями.
Проверяется информация о возможном использовании средств поражения для совершения терактов.
Установлено, что противоправную деятельность организовал местный житель, ранее уже осужденный за изготовление самодельной взрывчатки. Подпольную оружейницу оборудовал на территории собственного домовладения в одном из населенных пунктов вблизи столицы.
По предварительным данным, готовую продукцию он планировал реализовать из-за личных связей в криминальных кругах.
Во время обысков по месту жительства злоумышленника правоохранители обнаружили:
большое количество тротила и других взрывоопасных веществ;
компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств;
боевые гранаты;
10 единиц огнестрельного оружия с глушителями;
почти 2 тысячи патронов разного калибра;
комплектующие к огнестрельному оружию;
станковое и специализированное лабораторное оборудование.
Изъятые средства поражения направлены на экспертизу.
В рамках уголовного производства, начатого по статье 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, злоумышленнику планируют сообщить о подозрении в совершении преступления и избрать меру пресечения.
Продолжается досудебное расследование по установлению всех обстоятельств незаконной деятельности и привлечению к ответственности других лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности Украины.
Напомним, как в конце 2018 года в Николаеве сотрудники СБУ и полиции задержали мужчину во время сбыта 4 килограммов мощного взрывчатого вещества пластид. Оперативники СБУ установили, что николаевец наладил канал поставки через знакомых, в частности, из района проведения операции Объединенных сил, взрывчатки и средств поражения для дальнейшего сбыта в регионе представителям криминальных кругов.