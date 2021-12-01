НАБУ и САП сообщили о подозрении в хищении ₴157 миллионов трем экс-руководителям хлебозаготовительных госпредприятий

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении бывшим директорам государственных хлебозаготовительных предприятий в хищениях на 157 миллионов гривен.

Об этом сообщают пресс-службы НАБУ и САП.

По согласованию прокуроров САП детективы НАБУ сообщили о подозрении в хищении 157 миллионов гривен бюджетных средств девяти лицам, среди которых бывшие директора государственных хлебозаготовительных предприятий.

В НАБУ сообщили, что речь идет о трех бывших руководителях хлебозаготовительных предприятий и еще шести людях. Как установило следствие, указанные лица с привлечением связанных частных компаний в течение 2011-2017 годов совместно организовали схему создания искусственной задолженности госкомпаний. Получаемые незаконным способом средства или права требования направлялись через сложную цепочку перечислений и переуступлений на подконтрольные им компании, в том числе за рубежом.

Детективы НАБУ зафиксировали шесть эпизодов такой, вероятно, коррупционной деятельности. Кроме того, участники схемы лишили ГП торговой марки за бесценок при том, что ее стоимость, по результатам экспертиз, составляет 20 миллионов гривен. В общей сложности хищения составляют 157 миллионов гривен.

Как пишет «Слово и дело» со ссылкой на собственные источники в НАБУ и САП, речь идет о бывших руководителях госпредприятий «Хлебная база №85», «Нежинском комбинате хлебопродуктов» и «Новопокровском комбинате хлебопродуктов». Тогда ГП «Хлебная база №85» возглавляла Людмила Шашкова, ГП «Нежинский комбинат хлебопродуктов» – Дмитрий Гостренко, а «Новопокровский КХП» – Андрей Яковенко. Им о подозрении и сообщили.

Напомним, как Нацполиция разоблачила масштабные злоупотребления руководства Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины на сотни миллионов гривен. Позже в полиции заявили о задержании руководителя ГПЗКУ Андрея Власенко при попытке побега из Украины. 16 августа Печерский райсуд Киева отпустил его под домашний арест.

При этом, как выяснили СМИ, экс-депутат Николаевского облсовета и директор ГПЗКУ Власенко, подозреваемый в хищении ₴71 миллиона, продолжает выполнять свои обязанности.

Позже Юлия Тимошенко «отреклась» от своего николаевского соратника Власенко.