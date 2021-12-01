Автомобиль с установкой для дистанционной стрельбы в Днепре готовили для покушения на депутата облсовета – злоумышленника задержали

За подготовку к убийству человека на центральном проспекте в Днепре полицейские задержали 45-летнего мужчину. Его жертвой должен был статьи депутат областного совета.

Об этом сообщили в пресс-службах полиции и прокуратуры.

Как известно, 8 декабря в полицию сообщили, что возле одного из домов на проспекте Дмитрия Яворницкого слышны выстрелы, после чего загорелся автомобиль Opel Astra. На место происшествия сразу выехали сотрудники полиции. После тушения полицейские обнаружили в багажнике автомат АК-74 с установкой для совершения дистанционных выстрелов, патроны, стреляные гильзы, обгоревшие провода с фрагментом мобильного телефона, автомобильные номера и другие вещдоки. Изъятые предметы были направлены на экспертизу.

В результате следственных мероприятий полицейские задержали 45-летнего мужчину, готовившего убийство местного жителя.

Задержанный установил в багажном отделении автомобиля Opel автомат Калашникова и приспособил его для совершения дистанционных выстрелов.

Это был сложный механизм, состоявший из устройства для пристрелки огнестрельного оружия, на котором был закреплен автомат Калашникова, и механизм самоуничтожения. С помощью лазерной указки была установлена ​​цель выстрелов. В день преступления подозреваемый совершил телефонный звонок на электронное устройство, которое привело в действие указанный механизм.

Из автомата было совершено не менее трех выстрелов в направлении здания, в котором находился офис депутата облсовета. Причина конфликта – долговые обязательства.

10 декабря полицейские произвели обыск по месту жительства 45-летнего фигуранта. У мужчины обнаружили пистолет, почти 100 патронов калибра 5,45 мм, мобильные телефоны, радиосредства связи, самодельные устройства с проводами и другие вещественные доказательства.

Задержанному вручено уведомление о подозрении по части 1 статьи 14, части 1 статьи 115 («Подготовка к совершению умышленного убийства») Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Напомним, как иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде убили в ноябре 2020 года при помощи пулемета, оснащенного роботизированным устройством с дистанционным управлением и искусственным интеллектом.