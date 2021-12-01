Индиец убил рабочего, чтобы инсценировать свою смерть и избежать возвращения в тюрьму

Житель индийского Дели убил мужчину и сжег его тело, чтобы инсценировать собственную смерть и избежать возвращения в тюрьму.

Об этом сообщает «ТСН» со ссылкой на BBC.

Отмечается, что жертвой 36-летнего Судеша Кумара стал каменщик Домен Равидас, который имел тот же рост и вес, что подозреваемый.

В 2018 году Кумару предъявили обвинение в убийстве его 13-летней дочери. Мужчина был условно-досрочно освобожден во время пандемии COVID-19, поскольку власти пытались предотвратить переполнение тюрем. В то же время злоумышленник был убежден, что период его условно-досрочного освобождения вскоре завершится, поэтому разработал план, чтобы избежать повторного заключения.

По данным следствия, он нанял рабочего для проведения некоторых ремонтных работ в своем доме, а на следующий день тело Равидаса было найдено на пустыре. Его останки были сожжены до неузнаваемости, но в кармане было удостоверение личности Кумара.

Жена подозреваемого Анупама позже заявила правоохранителям, что опознала тело своего мужа, и дело закрыли. Однако впоследствии в полицию поступила информация о том, что Кумар планирует посетить супругу. Полиция провела обыск в доме пары и задержала Кумара. После ареста он признался в убийстве Домена Равидаса. Жену подозреваемого также арестовали за участие в заговоре.

Напомним, ранее на Волыни полиция инсценировала убийство мужчины, которого заказала экс-супруга, чтобы не возвращать оформленные на него ₴200 тысяч кредита.