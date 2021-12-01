На Волыни у контрабандиста изъяли 10 килограммов серебряных и золотых украшений

На Волыни пограничники и таможенники изъяли более 10 килограммов серебряных и золотых украшений у 29-летнего водителя автомобиля Mercedes.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Мужчина пытался незаконно ввезти украшения, изготовленные в РФ, через украинско-польскую границу в пункте пропуска Ягодин.

Во время проверки его автомобиля драгоценности нашли в багажном отделении и под сиденьем водителя. Среди изъятого: серьги, кольца, подвески, цепочки. Стоимость драгоценностей установит экспертиза.

Напомним, ранее в аэропорту «Борисполь» у пассажира изъяли бриллиантов на ₴2 миллиона.