Нацполиция провела спецоперацию против торговцев базами данных, у которых была информация о 300 миллионах человек

В Украине в течение ноября киберполицейские провели профилактическую операцию «ДАТА» и изъяли и около 100 баз персональных данных. В них содержались сведения более чем на 300 миллионов граждан Украины, Европы и США.

Об этом сообщили в Департаменте киберполиции Национальной полиции Украины.

Установили 51 человека, причастного к противоправной деятельности, 19 их них сообщили о подозрении. Фигуранты незаконно завладевали персональными данными граждан, закрытыми сведениями о финансово-хозяйственной деятельности, информацией о клиентах банковских и коммерческих учреждений, данными для авторизации в электронных почтовых ящиках, соцсетях, интернет-магазинах.

«По результатам операции изъяли около 100 баз персональных данных, актуальных на 2020-2021 годы. Прекратили деятельность одного из крупнейших сайтов, где распространялись персональные данные как украинцев, так и иностранцев. На сайте содержались сведения о номерах телефонов, ФИО граждан, их месте регистрации, а в отдельных случаях – информация о предоставленных админуслугах, связанных с использованием автомобилей. Заблокировано более 30 каналов незаконного распространения информации», - сообщили в полиции.

В Днепропетровской области разоблачили бывшего сотрудника сети супермаркетов, который торговал конфиденциальными данными. Мужчина незаконно собирал и продавал компаниям-конкурентам информацию, содержащую коммерческую тайну. Таким образом сеть понесла более миллиона гривен убытков.

- Стоимость базы колебалась от 50 до 500 тысяч гривен – в зависимости от ее содержания и коммерческой ценности. Злоумышленники сбывали информацию на закрытых хакерских форумах, а также в соцсетях и мессенджерах. Всего проведено 117 обысков в разных регионах Украины, изъято более 90 терабайт информации, - рассказал начальник отдела противодействия преступлениям в сфере компьютерных систем Сергей Липка.

Напомним, ранее в Николаеве СБУ и американская спецслужба обнаружили хакеров, которые через Darknet «отмывали» десятки миллионов долларов.