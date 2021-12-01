Директор николаевской «инфекционки» на видео признала, что приняла пациентку «по блату»: «Если бы вы мне не позвонили»

Опубликовано видео, на котором директор «Николаевского областного центра лечения инфекционных болезней» Светлана Федорова признает, что приняла в больницу пациентку, которая не нуждалась в госпитализации в это учреждение.

Видео со скрытой камеры, которая была установлена в кабинете Федоровой, опубликовал некий Артур Кузьмин.

Федорова признает, что приняла пациентку по просьбе неких людей – она говорит по телефону с мужчиной с отчеством Богданович, который действует от имени «Игоря Владимировича».

- На кой х*р вы мне её всунули? На кой х*р она мне была нужна? Если бы вы мне не позвонили, я бы отправила в 1 горбольницу, и мне не е*али бы мозг… Она вообще не подлежала госпитализации к нам. Теперь имеют [проблемы?] все: я, Пашков; она будет сейчас министрам звонить, х*истрам. Она может съе*аться из больницы в 1 горбольницу к семейному врачу… и просто сюда больше не показываться. Выписку дадим, пускай пи***ет на все четыре стороны. Она больная, ей надо лечиться. Но я ей дам выписку, она пойдет у меня, как отказавшаяся лечиться, и дальше решает вопросы с кем угодно… Это ваша протеже, разберитесь, пожалуйста… Будет мне наука больше так не делать, - заявила Федорова.

Внимание! На видео присутсвует ненормативная лексика. 18+

На другом видео с ней говорит кто-то из персонала больницы (ПБ) и признает, что в учреждение «все приходят и договариваются».

ПБ: Вам звонили, по поводу Костецкой с вами договаривались. Ф: По поводу кого? ПБ: Костецкая. «Скажите фамилию Костецкая, Светлане Федоровне станет все понятно, за меня договаривались». Я говорю: вы не обижайтесь, тут все приходят и договариваются. Ф: Скажи, что я занята, я предлагаю сходить в приемный покой.

Напомним, 19 ноября 2020 года Светлана Федорова пригласила журналистов нескольких СМИ и заявила им о найденной в своем и других кабинетах Николаевского областного центра лечения инфекционных болезней скрытых микрофонов и камер видеонаблюдения. При этом директор инфекционки не обращалась в полицию.

Сотрудники полиции узнали об этом факте из СМИ. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Ингульского отдела полиции, но руководитель заведения отказалась от встречи с полицейскими, перенеся встречу на рабочее время 20 ноября. В назначенное время встречи должностное лицо сообщила, что технические средства на утро исчезли при невыясненных обстоятельствах. Также она отказалась от написания заявления в полицию, и сообщила, что не имеет версий и претензий по поводу указанного факта.

Ранее начальница управления здравоохранения Николаевского городского совета Ирина Шамрай заявила, что руководство КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» выборочно принимало пациентов. А Президент ассоциации анестезиологов Украины Сергей Дубров рассказал об итогах проверки в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний», отметив многочисленные нарушения.

В ходе проверки в КНП комиссией Министерства здравоохранения было выяснено, что только 10% пациентов в больницу попадают по экстренной помощи. Остальные 90% каким-то образом попадают в больницу самостоятельно. Учитывая, что в КНП, которое является опорным, должны лечить только пациентов с самым тяжелым состоянием, возникает вопрос, как 90% пациентов добираются до больницы.

Сотрудники управления Южного офиса Государственной аудиторской службы в Николаевской области провели ревизию в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» и выявили нарушений в общем на 3,5 миллиона гривен. В частности, было выявлено, что директор КНП Светлана Федорова выплачивала «ковидные» надбавки не только медперсоналу, но и бухгалтерам, секретарям, отделу кадров. Также были выявлены нарушения, которые касались оформления гуманитарной помощи, выделенной «Нибулоном».

Материалы этой ревизии приобщили к уголовному производству, которое было открыто в марте текущего года по части 1 статьи 364 Уголовного кодекса Украины («Злоупотребление властью и служебным положением»).