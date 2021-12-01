На Николаевщине подсанкционного «криминального авторитета» Апти Ислангириева наказали 6 месяцами ареста за угрозы потерпевшим

Апти Ислангириев (фото - архив) В Николаевской области суд признал виновным 51-летнего гражданина РФ в совершении угроз потерпевшим по делу, где он уже является обвиняемым.

Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре.

«Прокурор в суде доказал, что осужденный, работающий в настоящее время менеджером по продажам на одном из предприятий области, угрожал потерпевшим за предоставленные ими показания по делу, в котором он является обвиняемым», – говорится в сообщении.

За совершение уголовного проступка, предусмотренного статьей 386 Уголовного кодекса Украины, обвиняемому назначено наказание в виде шести месяцев ареста.

По информации «Преступности.НЕТ», этот приговор Апти Ислангиреву вынесли в Вознесенском горрайонном суде. Речь идет об угрозах двум братьям из Вознесенска. Исланигиев и еще несколько человек обвиняются в том, что одного из них похитили, и вымогали документы на грузовой автомобиль.

Официально Апти Ислангиреев трудоустроен менеджером по продажам в ООО «НПК Амарант», соучредителем которого числится дочь Ислангириева.

Напомним, что Ислангириев является гражданином Российской Федерации. Миграционная служба лишила его вида на жительство 28 мая, через неделю после введения в действие указа Президента Украины Владимира Зеленского о санкциях против уголовных авторитетов и «воров в законе». Ислангириев фигурирует в этом списке под №649 и он начал добиваться признания незаконным указа о введении против него персональных санкций. Иск подали в Кассационный административный суд Верховного суда.

Также напомним, что напомним в апреле 2017 года задержали группу лиц во главе с Апти Ислангириевым, которая по информации полиции, длительное время совершала на территории Николаевской области рейдерские захваты земель, уничтожала имущество предпринимателей и требовала дань с фермеров.

22 февраля 2019 года в Николаеве снова задержали Апти Ислангириева и арестовали с залогом в 150 тысяч гривен – по подозрению в незаконном обращении с оружием.

В третий раз Ислангириева задержали 1 ноября 2019 года. Следствие установило, что в августе «Апти» с тремя подельниками с целью завладеть грузовым автомобилем похитили брата владельца транспортного средства и взяли его в заложники. Отпустили мужчину они только после того, как завладели автомобилем и регистрационными документами к нему.

15 сентября 2020 года автомобиль Toyota Land Cruiser, которым пользуется Апти Ислангириев, был сожжен.

В сентябре 2020 года на то время начальник николаевского УСБУ Герсак накануне «сходки» криминальных «авторитетов» встречался с одним из ее участников Ислангириевым.