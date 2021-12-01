На Николаевщине водитель автомобиля сбил мать с ребенком и скрылся с места ДТП – его разыскивает полиция

В Николаевской области в понедельник вечером, 14 декабря, автомобиль сбил мать с ребенком - полиция разыскивает водителя.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполциии в Николаевской области.

Происшествие случилось на дороге Н-11 «Днепр-Николаев» в районе села Мешково-Погорелово около 19:40. Водитель автомобиля, предварительно Opel Astra, совершил наезд на 35-летнюю женщину и ее 10-летнюю дочь и покинул место ДТП.

В результате автоаварии ребенок был госпитализирован, женщине оказана медицинская помощь и назначено амбулаторное лечение.

Следователи квалифицировали произошедшее по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»).

Полиция разыскивает водителя и устанавливает транспортное средство, на котором было совершено ДТП. В области введена специальная полицейская операция.

«Правоохранители просят граждан, владеющих любой информацией об обстоятельствах этого ДТП или могут предоставить записи с видеорегистраторов, зафиксировавших указанную автоаварию, обратиться по адресу: г. Николаев, ул. Спасская, 12 или по телефонам (063) 426-16-72, 102», – обратились в полиции.

Напомним, как в Луцке подростки на машине уходили от полицейской погони и сбили людей на пешеходном переходе. В результате ДТП телесные повреждения получили шесть человек: в реанимационном отделении находится 39-летняя жительница Луцка, ее 5-летний сын – в областной больнице; еще четыре женщины получили ушибы и переломы и после оказания медицинской помощи не госпитализировались.