ГБР сообщило о подозрении чиновнику «Укроборонпрома», который требовал у иностранной компании взятку за содействие в экспорте детали для пулемета

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении заместителю гендиректора одного из государственных предприятий концерна «Укроборонпром», который просил у представителя иностранной компании более 80 тысяч гривен за «услугу».

Об этом сообщили в пресс-центре ГБР.

Чиновник обещал за эти деньги помочь иностранному обществу оборонной промышленности в получении положительного ответа для экспортной операции. В частности, он гарантировал влияние на Государственную службу экспортного контроля Украины о предоставлении письма-разъяснения о том, что якобы одна из деталей к пулемету не является товаром военного и двойного назначения и не подлежит экспортному контролю.

Чиновник задержан, ему сообщено о подозрении в порядке части 1 статьи 369 УКУ («Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу») и статье 190 УКУ («Мошенничество»).

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества

Подозреваемому избрана мера пресечения – личное обязательство.

Напомним, как в Сумской области директора завода концерна «Укроборонпром» задержали на взятке в 5 тысяч долларов.