Частная компания компенсировала «Борисполю» ₴36,5 миллионов за услуги аэропорта – сомнительную сделку расследовали в НАБУ

Частная компания добровольно перечислила государственному предприятию «Международный аэропорт «Борисполь» 36,5 миллионов гривен в качестве компенсации за то, что в течение 2013-2014 годах пользовалась услугами госпредприятия по заниженной стоимости.

Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины.

В НАБУ отметили, что соответствующие факты являлись предметом досудебного расследования их детективов.

Следствие выяснило, что госпредприятие оказывало свои услуги указанной компании со скидкой в ​​50-80%.

«После активизации следственных действий частная компания решила добровольно компенсировать госпредприятию доход, недополученный в результате предоставления преференций. Денежные средства возвращали несколькими траншами на протяжении второго полугодия 2021 года», – говорится в сообщении.

Напомним, как НАБУ и САП разоблачили коррупционную схему незаконного распоряжения имуществом госпредприятия «Международный аэропорт« Борисполь» с 2014 по 2019 год, что нанесло более 16,5 миллионов гривен убытка. Бывшему руководителю предприятия (нынешний президент компании «Международные авиалинии Украины» Евгений Дыхне, - ПН) и начальнику службы арендных отношений вручили подозрения по части 2 статьи 364 УК («Злоупотребление властью или служебным положением»).