На Сумщине подростки угнали автомобиль у своей приемной матери

Полиция нашла в Харькове сумских подростков возрастом 10 и 15 лет, которые сбежали из дома и угнали автомобиль Ford Focus у своей приемной матери.

Об этом сообщили в полиции Сумской области.

Происшествие случилось в городе Тростянец. Ночью 10 декабря женщина обнаружила, что дети ушли из дома, а из гаража пропал автомобиль. На поиски подростков ориентировали полицию, общественность, информацию о происшествии опубликовали СМИ.

Спустя три дня в поле, недалеко от города Богодухов Харьковской области, полицейские заметили брошенный автомобиль, на котором уехали дети. Через несколько часов, благодаря общим усилиям полиции, а также волонтеров поисково-спасательного отряда «Милена», подростков нашли в Харькове, на входе в метрополитен на железнодорожном вокзале. В разговоре с полицейскими ребята признались, что двое суток они ночевали в машине, а затем напросились переночевать к доверчивым гражданам.

Напомним, ранее в Николаевской области суд дал 7 лет тюрьмы студенту, который занимался кражей авто для разбора на запчасти, а затем сжигал кузов.