В Сумах пьяный водитель Land Cruiser сбил женщину на пешеходном переходе

В Сумах нетрезвый водитель Toyota Land Cruiser 12 декабря сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 76-летнюю женщину.
Об этом сообщили в патрульной полиции Сумской области.
По данным полиции, 43-летний водитель автомобиля не соблюдал безопасную скорость движения и не предоставил преимущества пешеходу. Женщину с травмами доставили в больницу.
«В ходе общения патрульные обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения. Но от прохождения осмотра на месте происшествия и в медучреждении он категорически отказался. Документы для проверки мужчина тоже отказался предоставлять», - отметили в полиции.
Личность водителя установили по базам данных, на место вызвали следственно-оперативную группу.
Напомним, ранее николаевская полиция нашла водителя Opel, который сбил мать с ребенком и скрылся с места ДТП.